Schusswaffe in Stendal abgefeuert

Eine 32-Jährige hat am Hartungswall in Stendal eine Schusswaffe abgefeuert.

Stendal - Ein 32-jährige Frau hat am Mittwochmittag in Stendal eine Waffe abgeschossen. Die Polizei wurde vom Ordnungsamt informiert, dass ein lauter Knall in der Stadtseeallee am Hartungswall vernommen werden konnte.

Die Frau führte eine Schreckschusswaffe mit sich. Polizeiangaben zufolge gab sie an, 100 Schuss Munition gekauft zu haben. Mit einem Schuss in die Luft wollte die Stendalerin ihre Waffe „testen“.

Die Waffe wurde mit samt Munition von der Polizei sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.