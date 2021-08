Schwein gehabt: Polizisten auf schweinischer Suche in Klietz

Wild oder zahm? Diese Frage müssen sich die Polizisten bei diesem mittäglichem Einsatz in Klietz gestellt haben.

Ein Wollschwein entdeckte die Polizei am Montagmittag in Klietz.

Klietz (vs) - Schweinischer Einsatz für Polizeibeamte im Landkreis Stendal. In Klietz suchten die Polizisten am Montagmittag (30. August) nach einem Wildschwein, das dann aber doch etwas anderes war.

Wie das Stendaler Revier mitteilte, hatte sich ein aufmerksamer Anwohner aus Klietz gegen 12.20 Uhr bei den Beamten gemeldet. Der Mann teilte mit, dass in der Ortschaft ein Wildschwein herumlaufe. Vor Ort entdeckte die Polizei auch ein Schwein auf einem Privatgrundstück - allerdings keine Wildsau.

Bei dem Tier handelte es sich um ein Wollschwein, dass in der Nachbarschaft entlaufen war. "Die Besitzer wurden informiert und fingen ihr Schwein wieder ein", heißt es im Bericht der Polizei abschließen.