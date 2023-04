Nachdem ein Auto auf der L15 bei Bismark in der Altmark gegen einen Baum geprallt ist, erlitten alle drei Männer im Auto Verletzungen. Der älteste kam schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik.

Drei zum Teil Schwerstverletzte mussten aus einem Autowrack auf der L15 bei Bismark in der Altmark geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Symbolbild:

L15/Bismark (vs) - Zu einem Unfall mit drei Verletzten ist es in der Nacht zum Montag auf der Landstraße L15 bei Bismark in der Altmark gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 41 Jahre alter Man zunächst auf der Landstraße aus Richtung Kläden kommend nach Bismark, als er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Anschließend soll das Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden sein.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer, ein 37-jähriger Insasse leicht und ein 59 Jahre alter Beifahrer schwerst verletzt. Die Männer kamen mit Rettungswagen und Hubschrauber ins Krankenhaus, der schwerstverletzte Mann in eine Berliner Klinik.