Ein 56 Jahre alter Fußgänger ist am Ostwall in Stendal schwer verletzt worden, weil eine Autofahrerin ihn offenbar übersehen hat.

Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße am Ostwall in Stendal schwer verletzt worden. Symbolbild:

Stendal (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem verletzten 56 Jahre alten Fußgänger ist es am Montagabend auf dem Ostwall in Stendal gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wollte zuvor eine 61-jährige Autofahrerin in Richtung Ostwall abbiegen. Gleichzeitig soll der 56-Jährige den Ostwall an der Ampel in Richtung Bruchweg überquert haben. Das übersah offenbar die Renault-Fahrerin stieß mit dem Mann zusammen.

Der 56-Jährige verletzte sich laut Polizei schwer und kam ins Krankenhaus.