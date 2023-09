Quad-Fahrer bei Tangerhütte eingeklemmt: Mann stirbt an seinen Verletzungen

Tangerhütte (vs) - Ein 65 Jahre alter Quad-Fahrer ist nach einem Unfall am Mittwochabend auf der Landstraße L30 bei Tangerhütte an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der 65-Jährige auf einem Ackerweg in Richtung der Ortslage Welle unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von dem Weg abkam und in einen angrenzenden Graben fuhr. Der Fahrzeugführer soll dabei unter dem Quad eingeklemmt worden sein.

Der Mann sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, heißt es von Seiten der Polizei.