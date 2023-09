Ein Pkw und Lkw sind am Dienstag, 26. September, mitten in Kläden zusammengestoßen.

Schwerer Verkehrsunfall mitten in Kläden bei Stendal

Der Pkw Ford kam nach dem Zusammenprall in Kläden auf der Gegenfahrbahn zum stehen.

Kläden - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der L 30 mitten in Kläden gekommen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort fuhr ein Pkw Ford mit Stendaler Kennzeichen in Richtung Badingen. Auf Höhe der Feuerwehrausfahrt und der Zufahrt zum Alten Speicher kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Servicefahrzeug für Mobiltoiletten, das aus Richtung Badingen unterwegs war.