Schwimmausflug mit Folgen: Unbekannte stehlen Simson von Jugendlichen in Stendal

Drei Jugendliche treffen sich zum Schwimmen in der Altmark-Oase in Stendal. Unbekannte Täter nutzen dies, um die Jugendliche zu bestehlen.

Unbekannte haben eine Simson S51 von Jugendlichen gestohlen, während diese in der Altmark-Oase in Stendal Schwimmen waren.

Für drei Jugendliche hat ein Ausflug in die Altmark-Oase in Stendal am Sonntag (31. Oktober) ein negatives Ende genommen.

Es sollte ein sportlicher Schwimmtag werden. Alle drei Personen befanden sich am Nachmittag zum Schwimmen in der Altmark-Oase. Ihre Zweiräder Simson S51 stellten sie hinter einer Hecke am Fahrradständer ab und sicherten diese mit dem Lenkradschloss.

Nachdem die Jugendlichen das Schwimmbad gegen 17 Uhr verlassen haben, stellten sie fest, dass eine Simson S51 von unbekannten Tätern entwendet wurde. Laut dem Polizeibericht wurde Strafanzeige erstattet und das Zweirad in Fahndung gesetzt.

Solche Situationen sind kein Einzelfall. Der Diebstahl von Simson-Maschinen ist in den vergangenen Monaten unter anderem im Altmarkkreis Salzwedel häufiger vorgekommen. Beim Kauf eines der Zweiräder ist zudem Vorsicht geboten. Hier erfahren Sie warum.