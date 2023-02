Im Rahmen der länderübergreifenden Kontrollwoche „Truck & Bus“ fanden am heutigen Tag an der Bundesstraße 189 zwischen Seehausen und Osterburg Verkehrskontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs statt.

Seehausen/Osterburg (vs) - Großangelegte Kontrolle der Polizei in der Altmark: Insgesamt wurden durch die Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes des Polizeireviers Stendal in Zusammenarbeit mit dem Zoll Magdeburg 41 Fahrzeuge auf der B189 kontrolliert heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei 20 Fahrzeugen mussten Verstöße beanstandet werden. Die speziell geschulten Beamtinnen und Beamte registrierten bei den Kontrollen vor allem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten (sieben Mal) sowie eine falsche Bedienung des Kontrollgerätes (acht Mal).

In sechs Fällen wurden fehlende Dokumente bemängelt, in vier Fällen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei weiteren drei Fahrzeugen waren technische Mängel zu beanstanden, so die Beamten am Schluss.