Ein Mann wurde am Hauptbahnhof in Stendal festgenommen. Sein Chef hat ihn aus dem Knast geholt.

So viel Geld zahlt ein Chef für die Freiheit seines Mitarbeiters

Festnahme in Stendal

Einem 32-Jährigen, der in Stendal festgenommen wurde, bleibt dank seines Chefs das Gefängnis erspart.

Stendal - Wie viel Geld würde ein Chef zahlen, um seinen Mitarbeiter aus dem Knast zu holen? Ein Mann, der am Hauptbahnhof in Stendal festgenommen wurde, kennt jetzt diesen Betrag.

5185 Euro hat der Chef für die Freiheit des 32-Jährigen gezahlt. Der wurde am Sonnabend, 10. Juni, um 9.25 Uhr auf Bahnsteig 1 von der Bundespolizei kontrolliert. Dem Polizeibericht zufolge haben die Beamten beim Überprüfen der Personalien festgestellt, dass der Mann seit dem 11. Mai von der Staatsanwaltschaft Leipzig per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird.

Gesuchter zahlt nur Bruchteil seiner Geldstrafe

Demnach hatte ihn das Amtsgericht Leipzig bereits 2022 wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 7015 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 115 Tagen verurteilt. Der Mann zahlte davon lediglich 1830 Euro und war unbekannten Aufenthaltes. Aus diesen Gründen erging der Haftbefehl.

Der Gesuchte hatte die Wahl: Entweder er zahlt den Rest der Geldstrafe oder er muss ins Gefängnis. Weil ihm das Geld fehlte, hat die Bundespolizei den 32-Jährigen an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben.

Zuvor machte der Mann noch einen letzten Anruf an eine Person seines Vertrauens: an seinen Chef. Der reiste an, zahlte den Restbetrag und der 32-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.