Osterburg - Ein maskierter Mann hat am späten Sonnabend, 18. Februar, eine Spielhalle in Osterburg überfallen. Wie die Polizeiinspektion Stendal am Dienstag mitteilte, betrat der Mann unter Vorhalt einer Waffe das Lokal. Er griff eine Angestellte mit Pfefferspray an und überwältigte sie. Er hat Geld im hohen dreistelligen Bereich gestohlen.