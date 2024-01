Ein 17 Jahre alter Junge hat in Stendal aus einer Gruppe heraus um sich geschossen.

Plötzlich fallen Schüsse: Junge schießt in Stendal mit einer Waffe um sich

Ein 17-Jähriger hat seine Schreckschusswaffe in Stendal mehrmals gezündet. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren. Symbolbild:

Stendal/VS - Zu Schüssen ist es am Donnerstagabend in der Stadtseeallee in Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bemerkten Beamte nach einem Hinweis in der Allee eine dreiköpfige Gruppe, von deren Mitgliedern einer, ein 17 Jahre alter Junge, eine Schreckschusswaffe bei sich führte. Zuvor soll er dreimal in die Luft geschossen haben.

Allerdings seien durch die Schüsse keine Menschen verletzt worden, heißt es weiter. Ein Strafverfahren sei eingeleitet und die Waffe sichergestellt worden.