Ein Stendaler ertappt einen Einbrecher in seiner Garage auf frischer Tat. Es kommt zur Rangelei.

Einbruch in Garage

Stendal - Auf frischer Tat hat ein Stendaler am 18. März einen Einbrecher in seiner Garage ertappt. Nach eigenen Angaben habe er gegen 20 Uhr sein Garagentor aufgeschlossen und darin einen unbekannten Mann entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Einbrecher sprang den 59-Jährigen an.

Der fiel um, es kam auf dem Boden zu einer Rangelei. Dabei erlitt der Geschädigte Schürfwunden am Rücken. Der Täter ließ vom Garagenbesitzer ab und flüchtete mit einem zweiten Mann. Bei der Tatortarbeit stellte die Polizei fest, dass die Garage auf der Rückseite aufgebrochen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt.