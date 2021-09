Stendal: Polizei ermittelt nach Schlägerei vor Altmarkforum

Am Donnerstagabend (8. September) kam es vor dem Altmarkforum in Stendal zu einer Schlägerei. Ein 19-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Stendal (vs) - Nach einer Schlägerei mehrerer Personen emittelt die Polizei wegen einem Körperverletzungsdelikt. Laut Polizeiangaben kam es zu der Schlägerei am Donnerstagabend (8. September) vor dem Altmarkforum in Stendal.

Ein 19-jähriger Beteiligter musste verletzte in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es im Polizeibericht.

Die mutmaßlichen Täter sollen beim Eintreffen der Beamten geflüchtet sein und den Geschädigten zurück gelassen haben.