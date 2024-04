In Stendal ist einem Täter ein Tankstellenraub misslungen. Die Polizei sucht nach ihm.

Überfall in Stendal

Die Polizei in Stendal sucht nach einem Tankstellenräuber.

Stendal/DUR. - Am Mittwochabend, 3. April, hat sich laut Polizei gegen 20.40 Uhr ein misslungener Tankstellenraub in Stendal ereignet. Ein bislang unbekannter Mann betrat demnach eine Tankstelle in der Magdeburger Straße und forderte die Kassiererin mithilfe eines Messers auf, eine Schachtel Zigaretten zu übergeben.

Als eine Kundin die Tankstelle betrat, habe der Täter das Messer eingesteckt und die Tankstelle ohne die eingeforderten Zigaretten verlassen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Größe: 180 bis 185 Zentimeter

circa 16 bis 18 Jahre alt

schwarze Kapuze

über die Nase gezogener schwarzer Schal

helle Schuhe

Die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03931/6850 im Polizeirevier Stendal oder in jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.