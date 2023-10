Als ein 18-jähriger Dieb beim Klauen erwischt wird, schlägt er die Mitarbeiterin bewusstlos. Als ihr Mann helfen will, greift der Täter auch ihn an.

Die Polizei in Stendal schnappte einen 18-Jährigen, der zuvor bei einem Diebstahl zwei Personen erheblich verletzte.

Stendal/vs - In einem Einkaufsmarkt in der Adolph-Menzel-Straße wurde ein 18-jähriger Dieb am Donnerstag (26. Oktober) rabiat. Bei dem Versuch gegen 21.43 Uhr alkoholische Getränke zu stehlen, wurde er von der 50-jährigen Angestellten erwischt. Als diese ihren 54-jährigen Ehemann dazu holen wollte, schlug der junge Dieb die Frau bewusstlos.

Nachdem der 54-Jährige den jungen Mann wegstieß, um seine Frau zu schützen, schlug der junge Mann ihm mehrfach mit Glasflaschen auf den Hinterkopf.



Daraufhin flüchtete der Beschuldigte mit einer geklauten Glasflasche, konnte aber kurz danach von der Polizei gestellt werden.

Da der 18-Jährige unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Geschädigten wurden ins Krankenhaus verbracht.