Stendal: Transporter rollt gegen Zaun während Fahrer in der Tankstelle bezahlt

Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer verließ am 19. Juni 2022 eine Unfallstelle an der Tankstelle in der Salzwedeler Straße betankt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stendal (vs) - Ein Mercedes-Transporter wurde am 19. Juni 2022 durch seinen bislang unbekannten Fahrer an der Tankstelle in der Salzwedeler Straße betankt. Anschließend ging der Mann bezahlen. Währenddessen macht sich draußen der Transporter selbstständig und rollte weg.

Etwa 100 Meter weiter überquerte der Transporter führerlos die Fahrbahn und stieß gegen einen Zaun am Gehweg. Das Fahrzeug und der Zaun wurden beschädigt. Der Fahrer ging anschließend zum Fahrzeug, stieg ein und verließ die Unfallstelle. Das hat nun Konsequenzen, da dem Mann eine Anzeige droht wegen Verkehrsunfallflucht.