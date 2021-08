Stendal: Unbekannte beschmieren Notarztwagen mit pinker Farbe

Stendal (vs) - Während eines Notarzteinsatzes im Möringer Weg in Stendal haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, den 26. August 23 Uhr bis Freitag, den 27. August 3 Uhr das Notarzteinsatzfahrzeug mit pinker Farbe beschädigt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, wurde vermutlich mittels Permanentmarker ein circa 28x31 cm großer Schriftzug an dem Fahrzeug angebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.