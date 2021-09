Tangerhütte: Zwei schwer Verletze nach Autounfall

An einer Baustellenampel ist es am Donnerstag (23. September) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

In Tangerhütte, im Ortsteil Briest, ist es am Donnerstagvormmitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Tangerhütte/Briest (vs) - An einer Baustellenampel ist es am Donnerstagvormittag (23. September) zu einem Autounfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der L31 bei Briest.

Eine 32-Jährige soll mit ihrem Auto an der Baustellenampel gehalten haben, anschließend soll ihr eine 71-jährige Autofahrerin aus ungeklärten Gründen hinten aufgefahren sein.

Die 71-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert, die 32-Jährige kam in das Johanniter Krankenhaus in Stendal. An beiden Autos entstand zudem ein Sachschaden.