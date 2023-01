Tier stirbt Altmark: Autofahrer stößt mit Hund zusammen und fährt weiter

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (13.01.2023) in Bretsch im Landkreis Stendal auf einer Landstraße einen freilaufenden Hund angefahren. Die Tierhalterin beobachtete den Unfall. Der Hund verstarb an der Unfallstelle.