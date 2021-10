Unbekannter Mann schlägt auf Jugendliche in Havelberg ein

Ein bislang unbekannter Mann ging in Havelberg auf eine Gruppe Jugendlicher los. An der Flethtreppe schlug er drei Teenager.

Eine bislang unbekannte, männliche Person verletzte mehrere Jugendliche in Havelberg.

Havelberg (vs) - Fünf Jugendliche sind am Donnerstagabend (28. Oktober) in Havelberg von einem bislang unbekannten Mann angegriffen worden. Gleich drei Teenager mussten Schläge einstecken.

Laut dem Polizeibericht hat sich die Gruppe Jugendlicher am Abend an der Flethtreppe getroffen. Gegen 19.25 Uhr kam ein ubekannter Mann mit einem Hund vorbei und beschuldigte die Jugendlichen, die Glasscherben im Umfeld seien von ihnen.

Als die jungen Leute dies verneinten, schlug der unbekannte Täter erst einen 14-Jährigen und anschließend einen 16-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Im Anschluss ging er auf einen weiteren 14-Jährigen los. Er schlug mehrfach zu, bis dieser zu Boden fiel. Auch danach ließ er von dem Jugendlichen nicht ab. Dem Unbekannten gelang die Flucht.