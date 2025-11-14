Eine 68-jährige Autofahrerin ist am Freitag auf der B107 bei Schönfeld schwer verunglückt. Ihr Dacia kam von der Straße ab, knallte gegen einen Baum, überschlug sich und landete im Straßengraben.

Schönfeld. – Auf der B107 zwischen Schönfeld (Landkreis Stendal) und der Abfahrt Wulkau hat es am Freitagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine 68-Jährige schwer verletzt.

Demnach sei die Seniorin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Dacia von der Straße abgekommen. Dabei habe das Auto einen Baum touchiert, sich überschlagen und sei schließlich im Straßengraben zum Stehen gekommen.

Die 68-Jährige habe dabei schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.