Zwei Verletzte nach Unfall in der Altmark bei Arneburg

Zwei Autos sind am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich Groß Ellingen auf der Landstraße zwischen Arneburg und Zellstoffwerk zusammengestoßen.

Arneburg/Groß Ellingen - Zwei Verletzte sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in der Altmark auf der Landstraße zwischen Arneburg und dem Zellstoffwerk an der Kreuzung Groß Ellingen ereignet hat. Zwei Autos sind dort zusammengestoßen. Mehr ist zum Unfallhergang derzeit noch nicht von der Polizei zu erfahren.