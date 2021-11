Unfall bei Osterburg: 18-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto

Osterburg (vs) - Eine 18-jährige Mazda-Fahrerin hat am Mittwochabend (17. November) die Landstraße 9 aus Richtung Königsmark in Richtung Meseberg befahren. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Versuch gegenzulenken, kam sie von der Fahrbahn ab und das Auto überschlug sich mehrmals.

Laut dem Polizeibericht erlitt die 18-Jährige einen Schock. Im Fahrzeug befanden sich zudem drei weitere Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren. Diese konnten den Wagen unverletzt verlassen. Am Mazda entstand ein hoher Sachschaden.