Unfall mit 16-Jähriger in Stendal: Fahrschülerin beim Bremsen schwer verletzt

Eine 16 Jahre alte Fahrschülerin ist beim Bremsen in Stendal schwer verletzt worden. Symbolbild:

Stendal (vs) - Zu einem heftigen Unfall, bei der eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verunglückte, ist es am Mittwochnachmittag in Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war die 16-jährige Fahrschülerin zunächst auf der Bundesstraße B189 in Richtung Bundesstraße B188 unterwegs, als sie plötzlich bremsen musste. Dabei sei die Jugendliche ins Rutschen geraten und mit dem Motorrad gestürzt. Die Fahrerin sei dabei schwer verletzt worden und kam ins Krankenhaus.

Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von Einsatzkräften beseitigt werden, heißt es.