In Stendal in der Altmark ist es zu einer Karambolage mit mehreren Autos und einer Verletzten gekommen.

Stendal (vs) - Zu einer Massenkarambolage ist es offenbar am Dienstag in der Arneburger Straße in Stendal gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr ein 23-Jähriger in Richtung Zentrum, als er wegen der tief stehenden Sonne eine vor ihm stehende 35-Jährige Autofahrerin übersah und auf ihren VW auffuhr. Den weiteren Ablauf ermittelte die Polizei offenbar wie folgt: Aufgrund des starken Aufpralls wurde das Auto der 35-Jährigen auf die vor ihr befindliche 41-Jährige mit ihrem Nissan geschoben. Anschließend wurde der Nissan auf einen vor ihr befindlichen Audi eines 35-Jährigen geschoben.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 41-jährige Nissan-Fahrerin allem Anschein nach leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Aus dem VW des 23-Jährigen sollen außerdem Betriebsstoffe ausgelaufen sein, die durch die Feuerwehr gebunden wurden. Die Arneburger Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.