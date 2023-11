Zwei Autos sind am 11. November auf der B188 an der Kreuzung zu Gardelegener Straße bei Stendal frontal zusammengestoßen. Alle drei Insassen der beiden Wägen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Die Straße musste während der gesamten Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Ein Skoda und ein BMW sind am 11. November auf der B188 an der Kreuzung zu Gardelegener Straße bei Stendal frontal zusammengestoßen.

Stendal/vs - Ein Skoda und ein BMW sind am 11. November auf der B188 bei Stendal gegeneinander gefahren. An beiden Autos entstand ein hoher Schaden, es gab drei Verletzte. Die Straße wurde während der Aufräumarbeiten komplett gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Was war passiert?

Eine 47-Jährige fuhr mit einem Skoda aus Richtung Gardelegen auf der B188 und wollte auf Höhe Stendal auf die Gardelegener Straße abbiegen. Dabei hat sie einen entgegenkommenden BMW übersehen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrerin des Skoda wurde schwer verletzt, eine Beifahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 65-jährige Fahrerin des BMW wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Der Skoda und BMW wurden durch den Unfall schwer beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Außerdem war Öl ausgelaufen, das beseitigt werden musste. Nach zwei Stunden wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.