Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Stendal

Stendal (vs) - Ein 36-Jähriger stellte am 14. April gegen 22.00 Uhr seinen VW in der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal Höhe der Hausnummer 17 rechtsseitig in einer Parklücke straßenbegleitend ab.

Als er am 15. April gegen 9.30 Uhr zu seinem Fahrzeug ging, stellte er fest, dass die gesamte linke Fahrzeugseite Unfallspuren aufwies, so die Polizei.

Ein möglicher Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen.