Streit eskaliert in Stendal: Plötzlich hat ein Mann einen Zollstock im Gesicht

Mit einem Zollstock ging ein Mann in Stendal auf einen anderen los. Der Vorfall ereignete sich vor einem Supermarkt. Symbolbild:

Stendal (vs) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Dienstagabend vor einem Stendaler Supermarkt in der Albrecht-Dürer-Straße gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach eskalierte ein Streit unter zwei Männern derart, dass plötzlich ein 34-jähriger Mann durch einen 37-Jährigen mit einem Zollstock an der Stirn verletzt wurde. Zeugen sollen die lautstarke Auseinandersetzung bemerkt und die Polizei gerufen haben.

Die Beamten ermitteln in dem Fall.