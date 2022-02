Vorfahrt missachtet: Zwei verletzte Personen nach Zusammenstoß in Stendal

Am Freitag kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autofahrern. Beide wurden durch den Zusammenstoß verletzt.

Stendal (vs) - Eine 47-jährige Ford-Fahrerin kam am Freitag, den 25. Februar 2022, gegen 15.12 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Hanseallee und hatte die Absicht nach links in die Lüderitzer Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Ford-Fahrerin den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw VW Lupo. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 30-jährige VW-Fahrer und die Ford-Fahrerin wurden durch den Aufprall verletzt. Foto: Polizeiinspektion Stendal

Der 30-jährige VW-Fahrer und die Ford-Fahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Stendal verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.