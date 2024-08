Die Polizei sucht nach der Brandursache im ehemaligen Chinarestaurant „Hong Kong“ in der Arnimer Straße in Stendal.

Einen Tag nach dem verheerenden Brand in dem asiatischen Restaurant in der Arnimer Straße in Stendal: Tür und Fenster sind vergittert.

Stendal - Fahrzeuge der Polizei und Spurensicherung stehen am Mittwoch vor dem ausgebrannten Restaurant in der Arnimer Straße in Stendal. Es stand am Vortag in Flammen. Die Ermittlung zur Brandursache hat begonnen.