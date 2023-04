15 Polizisten sind in den Abendstunden des 21. Aprils in Tangermünde angerückt.

Tangermünde - In voller Ausrüstung und bewaffnet ist die Polizei am Freitag, 21. April, in Tangermünde angerückt. Die Bahnhofstraße wurde an der Ecke Stendaler Straße abgesperrt. Am Montag hat die Polizeiinspektion Stendal mitgeteilt, was der Anlass des Einsatzes war.