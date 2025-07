Der Sicherheitsdienst entdeckt das Wasser in der Stendaler Einkaufspassage. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe. Was am Mittwoch, 16. Juli, noch zu sehen war.

Ein Wasserrohrbruch ereignete sich am 16. Juli 2025 im Altmark-Forum in Stendal.

Stendal - Wasser ist am Dienstagabend, 15. Juli, durch das Altmark-Forum in Stendal gelaufen, meldete der Wachdienst der Kreisleitstelle Altmark. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten gegen 21.30 Uhr nach Stadtsee aus. Was davon am Mittwochmorgen für die Einkäufer noch zu sehen war.