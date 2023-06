Die verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungsamt war auf dem Rolandfest in Stendal deutlich zu spüren.

Wie sicher das Rolandfest 2023 in Stendal war: Von Rathausangriff bis Drogenfund

Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zu Freitag versucht haben, ins Rathaus der Stadt Stendal einzubrechen.

Stendal - Aufruhr in der Breiten Straße in Stendal. Mehrere Polizisten rennen vom Winckelmannplatz in Richtung Fußgängerzone. Kurz vor 22 Uhr sind Samstagabend Beobachtern zufolge mehrere Personen aneinandergeraten.