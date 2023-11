Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Der plötzliche Wintereinbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag und in den frühen Morgenstunden ist nicht spurlos am Landkreis Stendal vorbeigegangen. An mehreren Stellen kam es auf den Straßen zu Glättenunfällen: In Vinzelberg, Wittenmoor, Bittkau, Buch, Müggenbusch, Stendal, Havelberg und zwischen Windberge und Lüderitz wurden Verkehrsteilnehmer von Schnee und Glätte überrascht.