Das Polizeirevier in Stendal benötigt Zeugenhinweise zu Taten in der Silvesternacht.

Zeugenaufruf nach Explosionen in Tangerhütte im Kreis Stendal

Die Polizei in Stendal ermittelt zu zwei Fällen, die in Tangerhütte passiert sind.

Tangerhütte/vs. - Die Polizei benötigt Zeugenhinweise zu zwei Taten in Tangerhütte. Zunächst geht es um die Sprengung eines Ticketautomaten am Tangerhütter Bahnhof in der Zeit von Montagnacht bis Montagvormittag, informiert die Polizei. Die Geldkassette wurde nicht entwendet.

Die zweite Tat soll sich ebenfalls in der Silvesternacht ereignet haben. Unbekannte Täter haben vermutlich mit Pyrotechnik die Schaufensterscheibe eines Supermarktes im Neustädter Ring beschädigt. Durch die Explosion entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Taten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 03931/6850 im Polizeirevier Stendal oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.