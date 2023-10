Stendal (vs) - Am Montagabend hat sich ein schwerer Zugunfall am Bahnübergang in Stendal Wahrburg ereignet. Ein herannahender Zug prallte mit einem auf den Bahngleisen befindlichen Auto zusammen. Danach wurde das Fahrzeug mehrere hundert Meter von dem Zug mitgeschliffen und verkeilte sich unter dem Triebwagen.

Bei dem Zusammenstoß verlor der Autofahrer sein Leben. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Jerichower Land.



Der Lokführer erlitt bei der Kollision einen Schock. Zwei Zuginsassen wurden laut Informationen leicht verletzt. Im Zug befanden sich 74 Passagiere. Sie wurden mit Ersatzbussen zum Bahnhof Stendal zurückgebracht.

Tödliches Zugunglück mit entgleister Bahn bei Stendal: Schienenersatzverkehr eingerichtet

Nach dem Unfall musste die auf einer Achse entgleiste Lok geborgen werden. Hierbei waren zehn Fahrzeuge der Feuerwehr und knapp 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Laut Bahn fallen die Regionalzug-Linien RB23 und RE20 bis in die späteren Nachmittagsstunden aus. Auf der Strecke zwischen Uelzen, Salzwedel und Stendal seien deswegen Ersatzbusse unterwegs, heißt es. Die Busse sollen an allen Zwischenbahnhöfen halten, wodurch sich allerdings die Fahrtzeit verdoppeln könne. Dies bestätigte eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Volksstimme.

Als weitere Ausweichmöglichkeit können Fahrgäste die Buslinie 100 nehmen, die auch eine Umstiegsmöglichkeit in Gardelegen anbietet.