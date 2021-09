Zwei Bäume nach Unfall mit verletzten Person nahe Bismark/Wartenberg gefällt

Bismark/Wartenberg (vs) - Am 21. September gegen 12.48 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1069 bei Wartenberg eine Frau leicht verletzt.

Die 58-jährige Daimler-Fahrerin befuhr die Kreisstraße aus Wartenberg kommend in Richtung Bismark und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überfuhr sie den Randstreifen und prallte gegen zwei Bäume, berichtet die Polizei. Dabei wurde sie leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Die beiden Bäume mussten durch Kräfte der Feuerwehren Bismark/Berkau/Kremkau gefällt werden, da ihre Baumkronen auf die Straße zu stürzen drohten.