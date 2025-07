Auf dem Nadelör B189-Elbbrücke bei Wittenberge ging am Montagmittag gar nichts mehr. Ein Unfall brachte den Verkehr komplett zu Erliegen.

Verkehrsgeschehen in Sachsen-Anhalt

Der Pkw war von der Straße abgekommen und hat den Verkehrsunfall auf der Elbbrücke zwischen Seehausen und Wittenberge am Montag, 14. Juli 2025, ausgelöst.

Geestgottberg. - Montagmittag hat sich auf der B189-Elbbrücke ein Unfall ereignet. Eine Frau (53) war laut Auskunft des Polizeireviers Stendal mit ihrem Pkw Skoda gen Wittenberge unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. In der Folge wurden zwei Lkw in den Unfall verwickelt. An allen Fahrzeugen entstand Schaden. Die 53-Jährige und einer der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die B189 war für den Zeitraum der Bergung voll gesperrt. Die Feuerwehren Seehausen und Losenrade halfen beim Aufräumen der Straße. Die Regie hatte die Feuerwehr Wittenberge übernommen, sie war schneller am Einsatzort.