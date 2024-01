In Dessau hat ein 21-Jähriger, der einen Brief bei der Polizei abholen wollte, erneut Ärger mit den Beamten.

Die Bundespolizei in Dessau berichtet in einer Pressemitteilung über einen ungewöhnlichen Fall. Ein Mann mit Drogen in der Tasche klingelte bei den Beamten.

Dessau/DUR. - Weil ein 21-Jähriger wenige Tage zuvor mit Drogen in der Tasche von der Polizei in Dessau erwischt wurde, wollte er am Montagnachmittag, 8. Januar, ein dies betreffendes Schreiben bei den Beamten abholen. Dazu klingelte er gegen 16.15 Uhr an der Tür des Bundespolizeireviers Dessau.

Anscheinend lernte der junge Mann nichts aus dieser Strafanzeige, denn vor dem Betreten der Dienststelle wurde er zur Eigensicherung durch die Beamten durchsucht.

Hierbei stellten sie erneut ein Cliptütchen, vermutlich mit Cannabis, sicher. Somit verließ der junge Mann die Dienststelle mit einer weiteren Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.