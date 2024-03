In Köthen sind zwei Männer auf einem Supermarktparkplatz in der Merziener Straße aufeinander losgegangen. Zuvor gab es wohl einen Streit über die jeweiligen Fahrstile.

Streit in Köthen

Auf einem Parkplatz in der Merziener Straße in Kötehn musste die Polizei eine Schlägerei auflösen.

Köthen/DUR. - Wie die Polizei berichtet, gab es in Köthen am 4. März eine Schlägerei. Hierbei sollen in der Merziener Straße zwei Männer gegen 22 Uhr auf einem Supermarktparkplatz aneinandergeraten sein.

Die beiden Männer im Alter von 38 und 40 stritten sich laut Polizei zuerst nur mit Worten. Streitthema war demnach das Fahrverhalten des jeweils anderen. Als die Worte nicht mehr genügten, sollen die Männer aufeinander losgegangen sein.

Laut der Beamten ging der 38-Jährige dabei zu Boden. Danach soll auch noch der 22-jährige Beifahrer des 40-Jährigen auf den am Boden Liegenden eingeschlagen haben.

Der 40-Jährige wurde bei der Schlägerei im Gesicht verletzt, heißt es. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, erklärten die Beamten.