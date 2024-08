Nachdem ihm die Nase gebrochen wurde, hat ein Jugendlicher vor einem Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle heftig geblutet. Er hinterließ eine große Blutspur.

Streit eskaliert vor Einkaufszentrum in Halle: Jugendlicher hinterlässt Blutspur

Schläge am Südstadtring

Halle (Saale). - Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am frühen Donnerstagabend an einem Einkaufszentrum im Südstadtring in Halle gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach eskalierte aus bislang unbekannten Gründen ein Streit zwischen zwei Heranwachsenden. Bei der handfesten Auseinandersetzung wurde einem Jugendlichen das Nasenbein gebrochen. Er blutete heftig, so dass auch im Nachgang eine Blutspur vor

Weil die Wunde stark blutete, hinterließ die Auseinandersetzung auch eine Blutspur vor dem Einkaufszentrum.