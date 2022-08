Es gibt immer mehr Verkehrstote in Deutschland. Doch die meisten Menschen sind auf Straßen in Sachsen-Anhalt gestorben.

Magdeburg/Wiesbaden (dpa) - Nach dem Corona-Tief bei den Verkehrsunfällen steigen die Zahlen wieder an. Im ersten Halbjahr 2022 starben in Deutschland 1238 Menschen bei Unfällen auf den Straßen, zwölf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so das Statistische Bundesamt. Zudem wurden deutlich mehr Menschen verletzt, die Zahl stieg um ein Fünftel auf knapp 163 800.

2021 waren wegen Lockdowns, Home-Office und Home-Schooling so wenige Verkehrstote gezählt worden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Inzwischen sind Verkehr und Mobilität wieder gestiegen. Bei rund 131 500 Unfällen wurden Menschen getötet oder verletzt (plus 19 Prozent), bei knapp 1,02 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschaden (plus 8 Prozent).

Im Bundesschnitt wurden im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 15 Menschen je eine Million Einwohnerinnen und Einwohner bei Verkehrsunfällen getötet. Am höchsten war diese Zahl in Sachsen-Anhalt mit 35 Verkehrstoten je eine Million Einwohnern, gefolgt von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit je 22 Verkehrstoten je eine Million Einwohnern.