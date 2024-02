Am Freitagnachmittag ist es auf der A38 zwischen Leuna und Merseburg-Süd zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer des Unfallwagens ist noch am Abend gestorben.

Spergau - Nach einem Unfall auf der Autobahn 38 zwischen Leuna und Merseburg-Süd hat es einen Toten gegeben. Der 33-Jährige aus dem Saalekreis sei Freitagabend in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit.

Der Mann war demnach Freitagnachmittag in Höhe Spergau mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Mittelleitplanke geprallt und nach rechts in den Straßengraben gefahren. Dort kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Bäumen, wie es hieß.

Der 33-Jährige wurde laut Polizei aus dem Transporter geschleudert und konnte zunächst von Rettungskräften vor Ort wiederbelebt werden. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.