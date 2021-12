Tödlicher Unfall in Leipzig: Taxi stößt auf der B6 mit Fußgänger zusammen

In Leipzig ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall: Ein Taxi kollidierte mit einem Fußgänger, der aufgrund seiner Verletzungen verstarb.

Leipzig/DUR - Am Sonntagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Leipziger Stadtteil Wahren. Wie die Polizei schriftlich mitteilt, befuhr ein 67-jähriger Taxi-Fahrer mit seinem VW Caddy die Neue Hallesche Straße (Bundesstraße 6) stadteinwärts.

Auf Höhe der Druckereistraße erfasste der Taxi-Fahrer gegen 22.05 Uhr einen 31-jährigen Fußgänger. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Laut Polizei entstand an dem Taxi ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.