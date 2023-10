Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. "Unfall" steht in Leuchtschrift auf dem Dach eines Rettungsfahrzeuges.

Bitterfeld/Raguhn - Ein 20 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend bei Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 22.45 Uhr auf der Kreisstraße 2050 zwischen den Ortsteilen Raguhn und Priorau, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw fuhr demnach aus Richtung Raguhn kommend in Richtung Priorau. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden E-Scooter. Der 20-jährige Fahrer des Rollers starb noch an der Unfallstelle an den Folgen des Aufpralls.

Auch der Autofahrer wurde schwer verletzt. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.