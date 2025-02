In Pretzsch bei Bad Schmiedeberg ist es zu einem versuchten Totschlag gekommen. Ein Jugendlicher griff einen 17-Jährigen von hinten mit einem Messer an.

Pretzsch. - Am Montagnachmittag ist laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei ein Streit zwischen einem 16 und einem 17 Jahre alten Jugendlichen im Bad Schmiedeberger Ortsteil Pretzsch eskaliert.

Die beiden verabredeten sich laut Polizei zu einem Treffen bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen. Im Zimmer des Beschuldigten sei es dort zu einer gegenseitigen Auseinandersetzung gekommen. In der Folge habe der Geschädigte aus dem Haus habe flüchten wollen. Der Beschuldigte sei ihm gefolgt und habe mehrfach mit einem Messer in Richtung des Rückens und Oberarms eingestochen, heißt es.

Der 17-Jährige konnte laut Polizei den Tatort selbstständig verlassen und den Rettungsdienst informieren. Bei dem Angriff habe er leichte Verletzungen am Oberarm und Schulterblatt erlitten.

Kurze Zeit später nahm die Polizei den 16 Jahre alten Tatverdächtigen am Tatort vorläufig fest, heißt es weiter. Am Dienstag erließ ein Richter den Angaben nach einen Untersuchungshaftbefehl wegen des versuchten Totschlags und ordnete die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte sei in eine Jugendarrestanstalt gebracht worden.