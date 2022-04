Osterweddingen (vs) - Zwischen Beyendorf und Osterweddingen kam es am Freitag, den 22. April 2022 gegen 09.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. In einer Kurve fuhren ein Transporter und ein Lkw im Gegenverkehr so dicht aneinander vorbei, dass sich die Außenspiegel berührten. Dabei wurden beide Spiegel zerstört.

Da der Fahrer des Lkw seine Seitenscheibe geöffnet hatte, flogen Teile des Spiegels in das Fahrzeuginnere und verletzten den 53-jährigen Mann leicht. Er wurde ambulant durch die herbeigerufenen Rettungssanitäter versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.