Dresden/DUR/mad - Unbekannte Betrüger haben mit einem Trick den gesamten Schmuck einer 87 Jahre alten Frau in Dresden gestohlen. Die Seniorin hatte am Dienstagvormittag einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, der den Besuch eines weiteren Beamten angekündigte. Dieser müsse die Sicherheit der vorhandenen Wertsachen überprüfen, so die Mitteilung der Polizei.

Als der vermeintliche Kriminalbeamte wenig später an der Tür der Seniorin klingelte, ließ die Frau ihn bereitwillig in die Wohnung und ziegte den Schrank, in dem sie ihren Goldschmuck aufbewahrt. Der Mann durchsuchte den Schrank und verschwand schließlich mit Halsketten und Ringen in bisher unbekanntem Wert, während der Anrufer die Frau am Telefon ablenkte. Erst später bemerkte die 87-Jährige den Verlust ihres Schmucks und informierte nun die richtige Polizei. Dabei stellte sich schnell heraus, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Die Polizei stellt in diesem Zusammenhang noch einmal klar, dass sie keine Wertsachen wie Schmuck entgegennimmt, um ihn zu überprüfen. Vielmehr ruft die Polizei dazu auf, misstrauisch gegenüber Fremden zu sein und auch am Telefon niemals Auskunft über Vermögensverhältnisse oder deren Aufbewahrungsort zu geben. Im Zweifel sollten sofort Angehörige oder andere Vertrauenspersonen um Rat gefragt werden. Auch ein Anruf bei der Polizei oder das Wählen des Notrufes 110 sei jederzeit möglich.