Gleich mehrere Unfälle hat ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Mann mit seinem Auto in Gröbers und auf der A14 bei Wiedemar verursacht.

Von Zeugen verfolgt: Betrunkener flüchtet über A14 und rast auf Autobahn in Leitplanke

Nach Unfall in Gröbers

Nach einer Unfallflucht in Gröbers hat die Polizei einen verdächtigen Mann auf der A14 erwischt.

Gröbers/Wiedemar. - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Mann mit seinem Auto die Außenspiegel zweier Fahrzeuge in Gröbers gestreift und ist danach über die A14 geflüchtet.

Lesen Sie auch: Unfall auf A14: Crash auf rechtem Fahrstreifen: Mehrere Fahrzeuge krachen bei Gröbers ineinander

Laut Polizei wurde er dabei durch einen Zeugen beobachtet, der ihm folgte und den Beamten die Position des Flüchtigen per Telefon mitteilte. Auf der A14 in Richtung Dresden kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz auf Höhe Wiedemar sei der Flüchtige dann in die Leitplanke gefahren und auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

Flucht über die A14: Mann unter Alkohol und Drogen

Ein Atemalkohol- und Drogenschnelltest ergab den Angaben nach eine positive Reaktion auf Kokain und einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der 46 Jahre alte Fahrer sei unverletzt geblieben. Er sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Die Höhe des Schadens werde auf circa 12.500 Euro geschätzt.

Das Unfallauto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und wurde abgeschleppt, heißt es. Der Mann müsse sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.