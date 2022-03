Unfall Richtung Braunschweig A36 bei Stapelburg gesperrt: Pkw-Fahrer prallt nach Sekundenschlaf gegen Betonklotz

In der Nacht zum Montag ist es auf der A36 zu einem Unfall in Richtung Braunschweig gekommen. Ein Pkw-Fahrer war am Steuer eingenickt und gegen einen Betonklotz gefahren. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn gesperrt werden.